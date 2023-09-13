Литва може спрямувати кошти отримані від штрафів на відбудову України

Наслідки російського обстрілу у Дніпрі. Ілюстративне фото: Кабмін України

Кабінет міністрів Литви схвалив поправки до закону, що забезпечує використання штрафів, отриманих за недотримання міжнародних та національних санкцій. Ці кошти планують спрямовувати на відновлення України.

Про це пише Lrt.lt.

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Що відомо про законопроєкт МЗС Литви

Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, порушення міжнародних санкцій або обмежувальних заходів, запроваджених литовським законодавством, карається штрафом у розмірі від 200 євро до 6 тис. євро.

Законопроєкт, поданий Міністерством закордонних справ, передбачає, що ці кошти будуть перераховуватися до Фонду співробітництва та використовуватимуться для реалізації проєктів, пов'язаних із відновленням України. У ньому також йдеться, що бюджетні кошти, отримані від конфіскату, надходитимуть до цього фонду.

"Такий крок продемонстрував би тверду прихильність Литви до надання підтримки Україні, що страждає від російської агресії, і сприяв би зусиллям міжнародної спільноти щодо забезпечення фундаментального принципу, згідно з яким агресор повинен компенсувати завдані ним збитки", — йдеться у супровідному листі законопроєкту.

За даними МЗС Литви, збитки, завдані Росією Україні, оцінюються в 700 млрд євро.

Нагадаємо, Литва скасувала щорічний фестиваль феєрверків задля психологічної рівноваги українських біженців.

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