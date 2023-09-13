Литва может направить средства, полученные от штрафов на восстановление Украины

Последствия российских обстрелов в Днепре. Иллюстративное фото: Кабмин Украины

Кабинет министров Литвы одобрил поправки к закону, обеспечивающему использование штрафов, полученных за несоблюдение международных и национальных санкций. Эти средства планируют направлять на восстановление Украины.

Об этом пишет Lrt.lt.

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Что известно о законопроекте МИД Литвы

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, нарушениях международных санкций или ограничительных мер, введенных литовским законодательством, наказывается штрафом в размере от 200 евро до 6 тыс. евро.

Законопроект, представленный Министерством иностранных дел, предусматривает, что эти средства будут перечисляться в Фонд сотрудничества и будут использоваться для реализации проектов, связанных с восстановлением Украины. В нем также говорится, что бюджетные средства, полученные от конфиската, будут поступать в этот фонд.

"Такой шаг продемонстрировал бы твердую приверженность Литвы к оказанию поддержки Украине, страдающей от российской агрессии, и способствовал бы усилиям международного сообщества по обеспечению фундаментального принципа, согласно которому агрессор должен компенсировать нанесенный им ущерб", — говорится в сопроводительном письме законопроекта.

По данным МИД Литвы, ущерб, нанесенный Россией Украине, оценивается в 700 млрд евро.

Напомним, Литва упразднила ежегодный фестиваль фейерверков ради психологического равновесия украинских беженцев.

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