Литва надасть гуманітарну допомогу Україні через руйнування Каховської ГЕС

Сейм Литви. Фото: 15min.lt

У Литві планують відправити гуманітарну допомогу для України через підрив Каховської ГЕС на Херсонщині. Вона міститиме в собі і фінансову допомогу.

Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, пише LRT.

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"Ми розуміємо, що це дуже складна ситуація, і ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти нашим друзям і братам в Україні", — наголосила вона.

Тому Литва передасть нашій країні 30 наметів, 240 розкладних ліжок та 50 тисяч євро для фінансової підтримки.

Крім того, у державі йде підготовка до ймовірного збільшення кількості українських переселенців.

Підтримка дружньої країни

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що саміт НАТО у Вільнюсі повинен продемонструвати, що Альянс готовий боротися не тільки за кожен сантиметр території країн-членів, а й з першої хвилини агресії, якщо це буде потрібно.

Про це він наголосив під час виступу а зустрічі країн "Бухарестської дев’ятки" у Братиславі, пише "Європейська правда".

"З часу Мадридського саміту ситуація з безпекою в Балтійському регіоні лише погіршилася. Російська загроза нікуди не поділася, і більше того, Кремль переміщує частину свого тактичного ядерного арсеналу до Білорусі", — попередив Науседа.

За його словами, у НАТО повинні ухвалити нові регіональні оборонні плани, закріпити принцип передової оборони та посилити протиповітряну оборону Балтійського регіону та східного флангу Альянсу.

Також він нагадав про перспективу членства України в НАТО та зміцнення політичних зв'язків між Альянсом та нашою державою.

"Майбутнє України — НАТО. Нам потрібен конкретний шлях, як зараз максимально наблизити Україну до НАТО, наблизити її до запрошення до членства. Україну більше не можна залишати в сірій зоні. Ми не можемо знову ризикувати війнами в Європі", — зауважив Науседа.

Нагадаємо, Литва закликала через питання безпеки зупинити роботу АЕС в Білорусі. Зокрема, йдеться і про виконання рекомендацій щодо стрес-тестів, оцінок безпеки та пожежного ризику тощо.