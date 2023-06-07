Литва предоставит гуманитарную помощь Украине из-за разрушения Каховской ГЭС

Сейм Литвы. Фото: 15min.lt

В Литве планируют отправить гуманитарную помощь для Украины из-за подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области. Она будет включать в себя и финансовую помощь.

Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, пишет LRT.

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"Мы понимаем, что это очень сложная ситуация, и мы должны сделать все возможное, чтобы помочь нашим друзьям и братьям в Украине" , — подчеркнула она.

Поэтому Литва передаст нашей стране 30 палаток, 240 кроватей и 50 тысяч евро для финансовой поддержки.

Кроме того, в государстве идет подготовка к вероятному увеличению количества украинских переселенцев.

Поддержка дружественной страны

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе должен продемонстрировать, что Альянс готов бороться не только за каждый сантиметр территории стран-членов, но и с первой минуты агрессии, если это потребуется.

Об этом он подчеркнул во время выступления на встрече стран "Бухарестской девятки" в Братиславе, пишет "Европейская правда".

"Со времени Мадридского саммита ситуация с безопасностью в Балтийском регионе только ухудшилась. Российская угроза никуда не делась, и более того, Кремль перемещает часть своего тактического ядерного арсенала в Беларусь", — предупредил Науседа.

По его словам, НАТО должен принять новые региональные оборонные планы, закрепить принцип передовой обороны и усилить противовоздушную оборону Балтийского региона и восточного фланга Альянса.

Он также напомнил о перспективе членства Украины в НАТО и укреплении политических связей между Альянсом и нашим государством.

"Будущее Украины — НАТО. Нам нужен конкретный путь, как сейчас максимально приблизить Украину к НАТО, приблизить ее к приглашению к членству. Украину больше нельзя оставлять в серой зоне. Мы не можем снова рисковать войнами в Европе", — отметил Науседа.

Напомним, Литва призвала из-за вопроса безопасности остановить работу АЭС в Беларуси. В частности, речь идет и о выполнении рекомендаций по стресс-тестам, оценкам безопасности и пожарному риску и тому подобное.