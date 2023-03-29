Литва передасть Україні мобільне містечко для жителів Бородянки

Будинки на 36 сімей передадуть жителям Бородянки, що постраждали від російської агресії

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Уряд Литви планує передати Україні мобільне містечко. Воно розраховане на 36 сімей.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на литовське видання LRT.

Відповідний проєкт постанову зареєстрували цього тижня у Мінекономіки Литви.

Деталі

Мобільні будинки передадуть місту Бородянка Київської області. Це один з об'єктів, зруйнованих росіянами на початку повномасштабного вторгнення, які Литва зобов'язалась відновити.

Наслідки російського вторгнення в Бородянці

Будинки вартістю 941,5 тисяч євро придбали у компанії Arijus шляхом державних закупівель.

Окрім цього, Литва планує за 5 млн євро провести ремонт однієї зі шкіл Бородянки, за 3,7 млн євро — ремонт дитячого садка "Радість" в Ірпені. А також за 2,3 млн євро провести реконструкцію мосту через річку Трубіж, яка сполучає Київську та Сумську області.

Нагадаємо, Литва від початку війни активно підтримує Україну і роками протистоїть аж трьом світовим автократіям.

Також нещодавно в литовському Сеймі був проголосований у першому читанні закон, який заборонить громадянам росії купувати нерухомість і подавати документи на громадянство.