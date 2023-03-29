Литва передасть Україні мобільне містечко для жителів Бородянки
Уряд Литви планує передати Україні мобільне містечко. Воно розраховане на 36 сімей.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на литовське видання LRT.
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Відповідний проєкт постанову зареєстрували цього тижня у Мінекономіки Литви.
Деталі
Мобільні будинки передадуть місту Бородянка Київської області. Це один з об'єктів, зруйнованих росіянами на початку повномасштабного вторгнення, які Литва зобов'язалась відновити.
Будинки вартістю 941,5 тисяч євро придбали у компанії Arijus шляхом державних закупівель.
Окрім цього, Литва планує за 5 млн євро провести ремонт однієї зі шкіл Бородянки, за 3,7 млн євро — ремонт дитячого садка "Радість" в Ірпені. А також за 2,3 млн євро провести реконструкцію мосту через річку Трубіж, яка сполучає Київську та Сумську області.
Нагадаємо, Литва від початку війни активно підтримує Україну і роками протистоїть аж трьом світовим автократіям.
Також нещодавно в литовському Сеймі був проголосований у першому читанні закон, який заборонить громадянам росії купувати нерухомість і подавати документи на громадянство.