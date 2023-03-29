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Литва передасть Україні мобільне містечко для жителів Бородянки

29 березня 2023 16:06
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Будинки на 36 сімей передадуть жителям Бородянки, що постраждали від російської агресії
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Уряд Литви планує передати Україні мобільне містечко. Воно розраховане на 36 сімей.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на литовське видання LRT.

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Деталі

Мобільні будинки передадуть місту Бородянка Київської області. Це один з об'єктів, зруйнованих росіянами на початку повномасштабного вторгнення, які Литва зобов'язалась відновити. 

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Будинки вартістю 941,5 тисяч євро придбали у компанії Arijus шляхом державних закупівель. 

Окрім цього, Литва планує за 5 млн євро провести ремонт однієї зі шкіл Бородянки, за 3,7 млн євро — ремонт дитячого садка "Радість" в Ірпені. А також за 2,3 млн євро провести реконструкцію мосту через річку Трубіж, яка сполучає Київську та Сумську області.

Нагадаємо, Литва від початку війни активно підтримує Україну і роками протистоїть аж трьом світовим автократіям. 

Також нещодавно в литовському Сеймі був проголосований у першому читанні закон, який заборонить громадянам росії купувати нерухомість і подавати документи на громадянство.

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