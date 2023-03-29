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Литва передаст Украине мобильный городок для жителей Бородянки

29 марта 2023 16:06
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Дома на 36 семей передадут пострадавшим от российской агрессии жителям Бородянки.
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Правительство Литвы планирует передать Украине мобильный городок. Оно рассчитано на 36 семей.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на литовское издание LRT.

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Соответствующий проект постановление было зарегистрировано на этой неделе в Минэкономики Литвы.

Подробности

Мобильные дома будут переданы городу Бородянка Киевской области. Это один из объектов, разрушенных россиянами в начале полномасштабного вторжения, которые Литва обязалась восстановить.

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Дома стоимостью 941,5 тысячи евро приобрели у компании Arijus путем государственных закупок.

Кроме этого, Литва планирует за 5 млн. евро провести ремонт одной из школ Бородянки, за 3,7 млн. евро — ремонт детского сада "Радость" в Ирпене. А также за 2,3 млн евро провести реконструкцию моста через реку Трубеж, соединяющую Киевскую и Сумскую области.

Напомним, Литва с начала войны активно поддерживает Украину и годами противостоит трем мировым автократиям.

Также недавно в литовском Сейме был проголосован в первом чтении закон, запретивший гражданам России покупать недвижимость и подавать документы на гражданство.

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