Литва передаст Украине мобильный городок для жителей Бородянки
Правительство Литвы планирует передать Украине мобильный городок. Оно рассчитано на 36 семей.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на литовское издание LRT.
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Соответствующий проект постановление было зарегистрировано на этой неделе в Минэкономики Литвы.
Подробности
Мобильные дома будут переданы городу Бородянка Киевской области. Это один из объектов, разрушенных россиянами в начале полномасштабного вторжения, которые Литва обязалась восстановить.
Дома стоимостью 941,5 тысячи евро приобрели у компании Arijus путем государственных закупок.
Кроме этого, Литва планирует за 5 млн. евро провести ремонт одной из школ Бородянки, за 3,7 млн. евро — ремонт детского сада "Радость" в Ирпене. А также за 2,3 млн евро провести реконструкцию моста через реку Трубеж, соединяющую Киевскую и Сумскую области.
Напомним, Литва с начала войны активно поддерживает Украину и годами противостоит трем мировым автократиям.
Также недавно в литовском Сейме был проголосован в первом чтении закон, запретивший гражданам России покупать недвижимость и подавать документы на гражданство.