Литва у 2023 році закупить зброю на понад 750 млн євро

Країна планує закупити безпілотники, кулемети, системи ППО тощо

У 2023 році Литва закупить різних видів озброєння на суму 753 мільйони євро. В пріоритеті — системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

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"У 2023 році Агентство оборонних ресурсів при Міноборони планує організувати та здійснити або координувати закупівлі на 753 мільйонів євро", — йдеться в повідомленні.

Серед пріоритетів Вільнюса — системи протиповітряної оборони середньої та малої дальності, системи радіоелектронної боротьби, безпілотники та кулемети.

На потреби військового відомства Литва виділила 1,77 млрд євро, що відповідає 2,25% ВВП країни.

Повідомляється, що також тривають основні проєкти, здійснюються стратегічні придбання, які зміцнюють боєздатність литовської армії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький має намір переконати партнерів у ЄС у необхідності спільної закупівлі боєприпасів за межами Євросоюзу, оскільки вони терміново потрібні Україні, а в Європі їх замало.