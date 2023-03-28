Литва у 2023 році закупить зброю на понад 750 млн євро
У 2023 році Литва закупить різних видів озброєння на суму 753 мільйони євро. В пріоритеті — системи протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.
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"У 2023 році Агентство оборонних ресурсів при Міноборони планує організувати та здійснити або координувати закупівлі на 753 мільйонів євро", — йдеться в повідомленні.
Серед пріоритетів Вільнюса — системи протиповітряної оборони середньої та малої дальності, системи радіоелектронної боротьби, безпілотники та кулемети.
На потреби військового відомства Литва виділила 1,77 млрд євро, що відповідає 2,25% ВВП країни.
Повідомляється, що також тривають основні проєкти, здійснюються стратегічні придбання, які зміцнюють боєздатність литовської армії.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький має намір переконати партнерів у ЄС у необхідності спільної закупівлі боєприпасів за межами Євросоюзу, оскільки вони терміново потрібні Україні, а в Європі їх замало.