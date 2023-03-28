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Литва в 2023 году закупит оружие более чем на 750 млн евро

28 марта 2023 18:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Страна планирует закупить беспилотники, пулеметы, системы ПВО и т.п.
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В 2023 году Литва закупит разных видов вооружения на сумму 753 миллиона евро. В приоритете системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Министерство обороны Литвы.

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"В 2023 году Агентство оборонных ресурсов при Минобороны планирует организовать и осуществить или координировать закупки на 753 миллиона евро", — говорится в сообщении.

Среди приоритетов Вильнюса — системы противовоздушной обороны средней и малой дальности, системы радиоэлектронной борьбы, беспилотники и пулеметы.

На нужды военного ведомства Литва выделила 1,77 млрд. евро, что соответствует 2,25% ВВП страны.

Сообщается, что также продолжаются основные проекты, осуществляются стратегические приобретения, укрепляющие боеспособность литовской армии.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен убедить партнеров в ЕС в необходимости совместной закупки боеприпасов за пределами Евросоюза, поскольку они срочно нужны Украине, а в Европе их мало.

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