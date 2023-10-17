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Литва відремонтує пошкоджені в Україні внаслідок бойових дій танки Leopard

17 жовтня 2023 02:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Литва відремонтує пошкоджені в Україні внаслідок бойових дій танки Leopard
Військові на танку Leopard. Фото: wikimedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Литва відремонтує танки Leopard, які пошкодилися під час ведення бойових дій в Україні. Для цього залучать литовських та німецьких експертів.

Про це повідомляють Збройні сили Литви.

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"Подібні реальні завдання дають нам змогу тренувати та підтримувати готовність особового складу, забезпечувати перевірку логістичних ланцюжків і надавати безперебійну підтримку Україні", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Литва вже ремонтувала й повертала в Україну самохідні гаубиці PzH2000, що раніше передали українським захисникам і використовувалися на передовій. Крім того, у Литві було навчання першої групи з 18 механіків ЗСУ з ремонту гаубиць.

Нагадаємо, що швейцарський парламент дозволив армії списати 25 танків Leopard 2 за умови, що танки будуть продані назад німецькому виробнику. Натомість стало відомо, чи дістануться машини Україні.

Також ми писали, що українські військові відмовилися приймати транш з десяти танків Leopard, які передавала Німеччина. Відомі причини таких дій.

Додамо, що в Міністерстві оборони США вирішили не називати точну кількість танків Abrams, які передадуть Україні. Також у Пентагоні не уточнили, коли саме прибуде військова техніка. 

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