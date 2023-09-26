Швейцарія схвалила продаж танків Leopard 2, але Україні вони не дістануться

Танк Leopard 2 ЗС Швейцарії. Фото: KMW

Швейцарський парламент дозволив армії списати 25 танків Leopard 2 за умови, що танки будуть продані назад німецькому виробнику. Натомість Україні машини не дістануться.

Про це повідомляє Swiss.info.

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Верхня палата парламенту Швейцарії ухвалила рішення 25 голосами проти 15 при трьох, що утрималися. Національні збори (нижня палата) схвалили виведення танків з експлуатації на початку літа. Рішення про перепродаж і його терміни тепер має ухвалити Федеральна рада.

Ще взимку уряд Німеччини звернувся до Швейцарії з проханням викупити у неї частину списаних танків.

За даними Федеральної ради, в Берліні кажуть: якщо Швейцарія проголосує "за", то машини в Україну не поїдуть. Натомість танки залишаться в Німеччині або в інших країнах ЄС чи НАТО і увійдуть до складу їхніх військ.

Зазначимо, що Швейцарію критикують за те, що вона забороняє іншим країнам передавати вироблену в неї зброю Україні з міркувань нейтралітету. В тому числі йдеться про Німеччину, яка не могла постачати Україні боєприпаси до самохідних зенітних установок Gepard, але змогла налагодити їх виробництво всередині країни.

Нагадаємо, що раніше у Швейцарії заявили про суд над білоруським силовиком, якого підозрюють у викраденні противників самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка. А не так давно Швейцарія оголосила про новий пакет допомоги Україні вартістю 1,3 млн доларів.