Швейцария одобрила продажу танков Leopard 2, но Украине они не достанутся

Танк Leopard 2 ВС Швейцарии. Фото: KMW

Швейцарский парламент разрешил армии списать 25 танков Leopard 2 при условии, что танки будут проданы немецкому производителю. Однако Украине машины не достанутся.

Об этом сообщает Swiss.info

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Верхняя палата парламента Швейцарии приняла решение 25 голосами против 15 при трех воздержавшихся. Национальное собрание (нижняя палата) одобрило выведение танков из эксплуатации в начале лета. Решение о перепродаже и его сроках теперь должен принять Федеральный совет.

Еще зимой правительство Германии обратилось в Швейцарию с просьбой выкупить у нее часть списанных танков.

По данным Федерального совета, в Берлине говорят: если Швейцария проголосует "за", то машины в Украину не поедут. В то же время танки останутся в Германии или других странах ЕС или НАТО и войдут в состав их войск.

Отметим, что Швейцарию критикуют за то, что она запрещает другим странам передавать произведенное у нее оружие Украине из соображений нейтралитета. В том числе речь идет о Германии, которая не могла поставлять Украине боеприпасы для самоходных зенитных установок Gepard, но смогла наладить их производство внутри страны.

Напомним, что ранее в Швейцарии заявили о суде над белорусским силовиком, подозреваемым в похищении противников самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. А недавно Швейцария объявила о новом пакете помощи Украине стоимостью 1,3 млн долларов.