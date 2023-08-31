У Швейцарії судитимуть силовика Білорусі, який причетний до викрадення противників Лукашенка

Юрій Гаравський. Фото: скриншот

У вересні суд міста Санкт-Галлен у Швейцарії розпочне розгляд справи колишнього співробітника СОБР МВС Білорусі Юрія Гаравського. Він звинувачується у викраденні противників Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє TRIAL International.

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Повідомляється, що основне звинувачення до Гаравського полягає у його можливій причетності до таємничих зникнень великих білоруських опозиціонерів у 1999 році. Серед зниклих були колишній керівник МВС Юрій Захаренко, Віктор Гончар, який працював віцепрем'єром на початку президентства Лукашенка, та Анатолій Красовський, його близький союзник.

Десятиліттями родичі зниклих били на сполох, вимагаючи викриття істини, проте білоруські правоохоронні структури не робили активних дій. Очікується, що процес проти Гаравського 19-20 вересня буде унікальним для Швейцарії через застосування універсальної юрисдикції до питань зникнення.

Також у повідомленні йдеться, що інформація про Юрія Гаравського стала загальнодоступною у 2019 році, після його інтерв'ю DW. Тоді він розкрив деталі про свою участь у подіях, пов'язаних із вбивствами. Після цього Гаравський перебрався до Європи та запросив притулок.

Білорусь продовжує переслідувати своїх опонентів, активістів, правозахисників та багатьох інших, особливо після спірних президентських виборів 2020 року. За даними активістів, у країні перебуває близько 1500 політичних в'язнів.

Нагадаємо, що у Білорусі після виборів 2020 року судді почали масово звільнятися з посад. Серед суддів районної ланки за останні три роки 22% залишили судову систему за власною ініціативою.