В Беларуси даже судьи бегут от режима Лукашенко

Судейский молоток. Фото: google

Мария Кагал Редактор международного отдела

В Беларуси после выборов 2020 года судьи начали массово увольняться с должностей. Среди судей районного звена за последние три года 22% покинули судебную систему по собственной инициативе.

Об этом сообщает белорусское медиа BELPOL.

Читайте также:

Белорусские судьи бегут от режима

Издание проанализировало ситуацию в судебной сфере после 2020 года — когда президентом стал диктатор Александр Лукашенко, а страну охватили протесты.

С тех пор свои должности покинули 184 судьи. Среди них те, кто сложил полномочия, подав заявления об освобождении от должности по личному желанию, — 37 судей. А также ушедшие в отставку или исчерпавшие свой срок — это остальные 147 судей.

Издание умышленно не включало в подсчеты судей, достигших максимального возраста пребывания на службе, и тех, кто просто сменил работу. Таким образом, по собственной инициативе после 2020 года свои должности покинули 15% всех судей.

Однако, если считать среди районных судов, то этот показатель ощутимо выше — 22%.

"Мы не беремся рассуждать о мотивах людей, принявших решение распрощаться с судебной системой, ведь среди покинувших свои должности есть и судьи, причастные к вынесению заведомо неправосудных приговоров по политическим мотивам, однако тенденция к обновлению судейского состава сохраняется. Что в современных реалиях означает замену судей, выносящих приговоры на основе закона, судьями, согласными действовать в условиях "иногда не до законов"…", — пишет издание BELPOL.

Напомним, правительство США накануне попросило своих граждан, находящихся в Беларуси, покинуть страну как можно скорее. Одной из причин есть своевольное применение местных законов.