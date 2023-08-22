У Білорусі навіть судді тікають від режиму Лукашенка

Суддівський молоток. Фото: google

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

У Білорусі після виборів 2020 року судді почали масово звільнятись з посад. Серед суддів районної ланки за останні три роки 22% покинули судову систему за власною ініціативою.

Про це повідомляє білоруське медіа BELPOL.

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Видання проаналізувало ситуацію в судовій сфері після 2020 року — коли президентом вкотре став диктатор Олександр Лукашенко, а країну охопили протести.

Відтоді свої посади покинули аж 184 судді. Серед них ті, хто склав повноваження через подачу заяви про звільнення від посади за особистим бажанням — 37 суддів. А також ті, хто пішов у відставку або вичерпав свій термін — це решта 147 суддів.

Видання навмисне не включало до підрахунків суддів, які досягли максимального віку перебування на службі та тих, хто просто змінив роботу. Таким чином, за власною ініціативою після 2020 року свої посади покинули 15% від усіх суддів.

Однак, якщо рахувати серед районних судів, то цей показник відчутно вищий — аж 22%.

"Ми не беремося розмірковувати про мотиви людей, які прийняли рішення розпрощатися із судовою системою, адже серед тих, хто залишив свої посади, є й судді, причетні до винесення свідомо неправосудних вироків з політичних мотивів, проте тенденція до оновлення суддівського складу зберігається. Що в сучасних реаліях означає заміну суддів, які виносять вироки на основі закону, суддями, які згодні діяти в умовах "іноді не до законів"…", — пише видання BELPOL.

Нагадаємо, уряд США напередодні попросив своїх громадян, які перебувають в Білорусі, покинути країну якомога швидше. Однією з причин є свавільне застосування місцевих законів.