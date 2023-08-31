В Швейцарии будут судить силовика Беларуси, который причастен к похищению противников Лукашенко

Юрий Гаравский. Фото: скриншот

В сентябре суд города Санкт-Галлен в Швейцарии приступит к рассмотрению дела бывшего сотрудника СОБР МВД Беларуси Юрия Гаравского. Он обвиняется в похищении противников Александра Лукашенко.

Об этом сообщает TRIAL International.

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Что известно про дело Гаравского

Сообщается, что основное обвинение к Гаравскому заключается в его возможной причастности к таинственным исчезновениям крупных белорусских оппозиционеров в 1999 году. Среди пропавших были бывший руководитель МВД Юрий Захаренко, Виктор Гончар, который работал вице-премьером при начале президентства Лукашенко, и Анатолий Красовский, его близкий союзник.

Десятилетиями родственники исчезнувших били тревогу, требуя разоблачения истины, однако белорусские правоохранительные структуры не предпринимали активных действий. Ожидается, что процесс против Гаравского 19-20 сентября будет уникальным для Швейцарии из-за применения универсальной юрисдикции к вопросам пропаж.

Также в сообщении говорится, что информация о Юрии Гаравском стала общедоступной в 2019 году, после его интервью DW. Тогда он раскрыл детали о своем участии в событиях, связанных с убийствами. После этого Гаравский перебрался в Европу и запросил убежище.

Беларусь продолжает преследовать своих оппонентов, активистов, правозащитников и многих других, особенно после спорных президентских выборов 2020 года. По данным активистов, в стране содержится около 1500 политических заключенных.

Напомним, что в Беларуси после выборов 2020 года судьи начали массово увольняться с должностей. Среди судей районного звена за последние три года 22% покинули судебную систему по собственной инициативе.