Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Швейцарии будут судить силовика Беларуси, который причастен к похищению противников Лукашенко arrow

В Швейцарии будут судить силовика Беларуси, который причастен к похищению противников Лукашенко

31 августа 2023 07:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Швейцарии будут судить силовика Беларуси, который причастен к похищению противников Лукашенко
Юрий Гаравский. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В сентябре суд города Санкт-Галлен в Швейцарии приступит к рассмотрению дела бывшего сотрудника СОБР МВД Беларуси Юрия Гаравского. Он обвиняется в похищении противников Александра Лукашенко.

Об этом сообщает TRIAL International.

Читайте также:

Что известно про дело Гаравского

Сообщается, что основное обвинение к Гаравскому заключается в его возможной причастности к таинственным исчезновениям крупных белорусских оппозиционеров в 1999 году. Среди пропавших были бывший руководитель МВД Юрий Захаренко, Виктор Гончар, который работал вице-премьером при начале президентства Лукашенко, и Анатолий Красовский, его близкий союзник.

Десятилетиями родственники исчезнувших били тревогу, требуя разоблачения истины, однако белорусские правоохранительные структуры не предпринимали активных действий. Ожидается, что процесс против Гаравского 19-20 сентября будет уникальным для Швейцарии из-за применения универсальной юрисдикции к вопросам пропаж.

Также в сообщении говорится, что информация о Юрии Гаравском стала общедоступной в 2019 году, после его интервью DW. Тогда он раскрыл детали о своем участии в событиях, связанных с убийствами. После этого Гаравский перебрался в Европу и запросил убежище.

Беларусь продолжает преследовать своих оппонентов, активистов, правозащитников и многих других, особенно после спорных президентских выборов 2020 года. По данным активистов, в стране содержится около 1500 политических заключенных.

Напомним, что в Беларуси после выборов 2020 года судьи начали массово увольняться с должностей. Среди судей районного звена за последние три года 22% покинули судебную систему по собственной инициативе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Как во Львове готовят в школу детей с востока Украины: репортаж из модульного городка "Марияполис"

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз