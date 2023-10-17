Литва отремонтирует поврежденные в Украине в результате боевых действий танки Leopard

Военные на танке Leopard. Фото: wikimedia.org

Литва отремонтирует танки Leopard, повредившиеся во время ведения боевых действий в Украине. Для этого будут привлечены литовские и немецкие эксперты.

Об этом сообщают Вооруженные силы Литвы.

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"Подобные реальные задачи позволяют нам тренировать и поддерживать готовность личного состава, обеспечивать проверку логистических цепочек и оказывать бесперебойную поддержку Украине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Литва уже ремонтировала и возвратила в Украину самоходные гаубицы PzH2000, которые ранее передали украинским защитникам и использовались на передовой. Кроме того, в Литве было обучение первой группы из 18 механиков ВСУ по ремонту гаубиц.

Напомним, что швейцарский парламент разрешил армии списать 25 танков Leopard 2 при условии, что танки будут проданы немецкому производителю. В то же время стало известно, достанутся ли машины Украине.

Также мы писали, что украинские военные отказались принимать транш из десяти танков Leopard, передаваемых Германией. Известны причины таких действий.

Добавим, что в Министерстве обороны США решили не называть точное количество танков Abrams, которые передадут Украине. Также в Пентагоне не уточнили, когда прибудет военная техника.