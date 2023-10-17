Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Литва отремонтирует поврежденные в Украине в результате боевых действий танки Leopard arrow

Литва отремонтирует поврежденные в Украине в результате боевых действий танки Leopard

17 октября 2023 02:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Литва отремонтирует поврежденные в Украине в результате боевых действий танки Leopard
Военные на танке Leopard. Фото: wikimedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Литва отремонтирует танки Leopard, повредившиеся во время ведения боевых действий в Украине. Для этого будут привлечены литовские и немецкие эксперты.

Об этом сообщают Вооруженные силы Литвы.

Читайте также:

Литва отремонтирует поврежденные в Украине Леопарды

"Подобные реальные задачи позволяют нам тренировать и поддерживать готовность личного состава, обеспечивать проверку логистических цепочек и оказывать бесперебойную поддержку Украине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Литва уже ремонтировала и возвратила в Украину самоходные гаубицы PzH2000, которые ранее передали украинским защитникам и использовались на передовой. Кроме того, в Литве было обучение первой группы из 18 механиков ВСУ по ремонту гаубиц.

Напомним, что швейцарский парламент разрешил армии списать 25 танков Leopard 2 при условии, что танки будут проданы немецкому производителю. В то же время стало известно, достанутся ли машины Украине.

Также мы писали, что украинские военные отказались принимать транш из десяти танков Leopard, передаваемых Германией. Известны причины таких действий.

Добавим, что в Министерстве обороны США решили не называть точное количество танков Abrams, которые передадут Украине. Также в Пентагоне не уточнили, когда прибудет военная техника.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

None

Выборы в Польше: что изменится в отношениях страны с ЕС и Украиной

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз