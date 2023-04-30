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Ліз Трасс оскаржила урядовий рахунок щодо використання заміського будинку

30 квітня 2023 23:52
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Екс-премʼєрка Великої Британії Ліз Трасс відмовилась платити за використання державного заміського будинку
Колишня премʼєрка Великої Британії Ліз Трасс. Фото: Leon Neal
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Колишня премʼєрка Великої Британії Ліз Трасс оскаржує урядовий законопроект щодо використання заміського будинку. Чиновниця мала до нього доступ, коли працювала міністром закордонних справ.

Про це поідомляє ВВС.

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Що відомо

Колишню премʼєр-міністерку Ліз Трасс попросили сплатити рахунок у розмірі близько 12 000 фунтів стерлінгів за витрати у Chevening House — великого заміського будинку у парафії Чівнінг у графстві Кент.

Трасс користувалась Chevening House у серпні 2022 року, коли була міністеркою закордонних справ. У тей період вона готувалась до влади і змагалась за лідерство.

Члени Консервативної партії обрали пані Трасс лідеркою у вересні 2022 року, але її уряд розпався через 45 днів, йдеться в повідомленні.

ВВС кажуть, що рахунок Трасс покриває і ті речі, які відсутні. Наприклад, халати, за які вона готова заплатити.

У матеріалі кажуть, що більша частина рахунку пов’язана з використанням маєтку саме для державних справ. Тобто Ліз Трасс не повинна нести відповідальність за більшу частину рахунку.

Близькі кола Трасс, а саме її речник, запевняє, що "Ліз завжди оплачувала витрати своїх особистих гостей у Chevening".

"Було б недоречно, щоб вона оплачувала витрати чиновників, оскільки це було б порушенням Кодексу державної служби щодо прийняття державними службовцями гостинності під час лідерської кампанії. Тому вона попросила, щоб це оплачувалось окремо", — повідомляють джерела.

Нагадаємо, Ліз Трасс стала премʼєр-міністеркою з найкоротшим терміном перебування на посаді.

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