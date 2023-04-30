Екс-премʼєрка Великої Британії Ліз Трасс відмовилась платити за використання державного заміського будинку

Колишня премʼєрка Великої Британії Ліз Трасс. Фото: Leon Neal

Колишня премʼєрка Великої Британії Ліз Трасс оскаржує урядовий законопроект щодо використання заміського будинку. Чиновниця мала до нього доступ, коли працювала міністром закордонних справ.

Про це поідомляє ВВС.

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Що відомо

Колишню премʼєр-міністерку Ліз Трасс попросили сплатити рахунок у розмірі близько 12 000 фунтів стерлінгів за витрати у Chevening House — великого заміського будинку у парафії Чівнінг у графстві Кент.

Трасс користувалась Chevening House у серпні 2022 року, коли була міністеркою закордонних справ. У тей період вона готувалась до влади і змагалась за лідерство.

Члени Консервативної партії обрали пані Трасс лідеркою у вересні 2022 року, але її уряд розпався через 45 днів, йдеться в повідомленні.

ВВС кажуть, що рахунок Трасс покриває і ті речі, які відсутні. Наприклад, халати, за які вона готова заплатити.

У матеріалі кажуть, що більша частина рахунку пов’язана з використанням маєтку саме для державних справ. Тобто Ліз Трасс не повинна нести відповідальність за більшу частину рахунку.

Близькі кола Трасс, а саме її речник, запевняє, що "Ліз завжди оплачувала витрати своїх особистих гостей у Chevening".

"Було б недоречно, щоб вона оплачувала витрати чиновників, оскільки це було б порушенням Кодексу державної служби щодо прийняття державними службовцями гостинності під час лідерської кампанії. Тому вона попросила, щоб це оплачувалось окремо", — повідомляють джерела.

Нагадаємо, Ліз Трасс стала премʼєр-міністеркою з найкоротшим терміном перебування на посаді.

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