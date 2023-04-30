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Лиз Трасс оспорила правительственный счет по использованию загородного дома

30 апреля 2023 23:52
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс отказалась платить за использование государственного загородного дома
Бывший премьер Великобритании Лиз Трасс. Фото: Leon Neal
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Бывший премьер Великобритании Лиз Трасс оспаривает правительственный законопроект об использовании загородного дома. Чиновница имела к нему доступ, когда работала министром иностранных дел.

Об этом сообщает BBC.

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Что известно

Бывшую премьер-министр Лиз Трасс попросили оплатить счет в размере около 12 000 фунтов стерлингов за расходы в Chevening House — большого загородного дома в приходе Чивнинг в графстве Кент.

Трасс пользовалась Chevening House в августе 2022 года, когда была министершей иностранных дел. В тот период она готовилась к власти и боролась за лидерство.

Члены Консервативной партии избрали госпожой Трасс лидером в сентябре 2022 года, но ее правительство распалось через 45 дней, говорится в сообщении.

ВВС говорят, что счет Трасс покрывает и отсутствующие вещи. К примеру, халаты, за которые она готова заплатить.

В материале говорят, что большая часть счета связана с использованием имения именно для государственных дел. То есть Лиз Трасс не должна нести ответственность за большую часть счета.

Близкие круги Трасс, а именно ее спикер, уверяет, что "Лиз всегда оплачивала расходы своих личных гостей в Chevening".

"Было бы некстати, чтобы она оплачивала расходы чиновников, поскольку это было бы нарушением Кодекса государственной службы по принятию государственными служащими гостеприимства во время лидерской кампании. Поэтому она попросила, чтобы это оплачивалось отдельно", — сообщают источники.

Напомним, Лиз Трасс стала премьер-министром с кратчайшим сроком пребывания в должности.

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