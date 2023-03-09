Ллойд Остін заявив, що США та Ізраїль зроблять усе, щоб Іран не отримав ядерної зброї
Міністр оборони США Ллойд Остін і його ізраїльський колега Йоав Галлант висловили різні думки щодо того, як зупинити ядерну програму Ірану, яка швидко прискорюється. Під час візиту до Ізраїлю Остін наголосив, що дипломатія є найкращим способом запобігти отриманню Іраном ядерної зброї.
Про це пише The Washington Post.
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Ядерну зброю
Проте, Галлант заявив, що Ізраїль готовий вдатися до військових дій, щоб вивести з ладу ядерні об'єкти Ірану. Він також наголосив, що Іранська ядерна загроза потребує готовності до будь-яких дій.
Розбіжності між США та Ізраїлем щодо ядерної програми Ірану давно викликають занепокоєння. Як віцепрезидент Байдена, Барак Обама очолив ядерну угоду 2015 року, яка звільнила Іран від економічних санкцій в обмін на обмеження його ядерної програми. Однак прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вважає, що угода не містить достатніх гарантій і не стосується неядерної агресії Ірану у регіоні.
Багато експертів висловили побоювання, що у разі початку військової операції Ізраїлю проти Ірану це може призвести до ескалації насильства в регіоні і навіть до нової війни в Близькому Сході. Однак поки що невідомо, які рішення будуть ухвалені США та Ізраїлем щодо Ірану.
З Байденом як віцепрезидент тодішній президент Барак Обама очолив ядерну угоду 2015 року, яка звільнила Іран від економічних санкцій в обмін на обмеження його ядерної програми.
Байден обійняв посаду, пообіцявши, що Сполучені Штати приєднаються до ядерної угоди 2015 року і скасують санкції щодо Ірану, якщо Тегеран виконає суворі обмеження угоди щодо своєї ядерної програми. Але спроби відродити угоду не мали успіху.
Нагадаємо, що 7 березня, у Сирії заявили, що Ізраїль завдав ракетних ударів по Міжнародному аеропорту Алеппо. Внаслідок обстрілу повідомляють про загиблих.