Ллойд Остін заявив, що США та Ізраїль зроблять усе, щоб Іран не отримав ядерної зброї

Міністр оборони США Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін і його ізраїльський колега Йоав Галлант висловили різні думки щодо того, як зупинити ядерну програму Ірану, яка швидко прискорюється. Під час візиту до Ізраїлю Остін наголосив, що дипломатія є найкращим способом запобігти отриманню Іраном ядерної зброї.

Про це пише The Washington Post.

Ядерну зброю

Проте, Галлант заявив, що Ізраїль готовий вдатися до військових дій, щоб вивести з ладу ядерні об'єкти Ірану. Він також наголосив, що Іранська ядерна загроза потребує готовності до будь-яких дій.

Розбіжності між США та Ізраїлем щодо ядерної програми Ірану давно викликають занепокоєння. Як віцепрезидент Байдена, Барак Обама очолив ядерну угоду 2015 року, яка звільнила Іран від економічних санкцій в обмін на обмеження його ядерної програми. Однак прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вважає, що угода не містить достатніх гарантій і не стосується неядерної агресії Ірану у регіоні.

Багато експертів висловили побоювання, що у разі початку військової операції Ізраїлю проти Ірану це може призвести до ескалації насильства в регіоні і навіть до нової війни в Близькому Сході. Однак поки що невідомо, які рішення будуть ухвалені США та Ізраїлем щодо Ірану.

З Байденом як віцепрезидент тодішній президент Барак Обама очолив ядерну угоду 2015 року, яка звільнила Іран від економічних санкцій в обмін на обмеження його ядерної програми.

Байден обійняв посаду, пообіцявши, що Сполучені Штати приєднаються до ядерної угоди 2015 року і скасують санкції щодо Ірану, якщо Тегеран виконає суворі обмеження угоди щодо своєї ядерної програми. Але спроби відродити угоду не мали успіху.

Нагадаємо, що 7 березня, у Сирії заявили, що Ізраїль завдав ракетних ударів по Міжнародному аеропорту Алеппо. Внаслідок обстрілу повідомляють про загиблих.