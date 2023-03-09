Ллойд Остин заявил, что США и Израиль сделают все, чтобы Иран не получил ядерного оружия
Министр обороны США Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галлант выразили различные мнения относительно того, как остановить быстро ускоряющуюся ядерную программу Ирана. Во время визита в Израиль Остин подчеркнул, что дипломатия является наилучшим способом предотвратить получение Ираном ядерного оружия.
Об этом пишет The Washington Post.
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Ядерное оружие
Тем не менее Галлант заявил, что Израиль готов прибегнуть к военным действиям, чтобы вывести из строя ядерные объекты Ирана. Он также подчеркнул, что Иранская ядерная угроза требует готовности к любым действиям.
Разногласия между США и Израилем в отношении ядерной программы Ирана давно вызывают беспокойство. В качестве вице-президента Байдена, Барак Обама возглавил ядерное соглашение 2015 года, которое освободило Иран от экономических санкций в обмен на ограничение его ядерной программы. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что сделка не содержит достаточных гарантий и не касается неядерной агрессии Ирана в регионе.
Многие эксперты выразили опасения, что в случае начала военной операции Израиля против Ирана, это может привести к эскалации насилия в регионе и даже к новой войне в Ближнем Востоке. Однако, пока неизвестно, какие решения будут приняты США и Израилем в отношении Ирана.
С Байденом в качестве вице-президента тогдашний президент Барак Обама возглавил ядерное соглашение 2015 года, которое освободило Иран от экономических санкций в обмен на ограничение его ядерной программы.
Байден вступил в должность, пообещав, что Соединенные Штаты присоединятся к ядерному соглашению 2015 года и отменят санкции в отношении Ирана, если Тегеран выполнит строгие ограничения соглашения в отношении своей ядерной программы. Но попытки возродить соглашение не увенчались успехом.
Напомним, что 7 марта, в Сирии заявили, что Израиль нанес ракетные удары по Международному аэропорту Алеппо. В результате обстрела сообщают о погибших.