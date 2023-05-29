Лукашенка помітили на публіці після чуток про критичний стан здоров'я
Самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко проводить зустріч з головою центробанку РФ Ельвірою Набіулліною у Мінську в Палаці Незалежності. Як з´ясувалося, глава БР не перебуває в лікарні у Москві, як повідомлялося раніше, а має цілком здорову фізичну форму.
Про це повідомляє Беларускі Гаюн.
"Як ми й повідомляли вчора, Лукашенко прибув до Мінська ще 25 травня і останні кілька діб перебував у РБ, всупереч чуткам про його госпіталізацію і перебування в лікарні в Москві. Його літак прилетів до Мінська ще 25 травня о 20:20 і з того часу він нікуди не літав", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ще не збирається помирати. А всі чутки, що ширяться соцмережами — не більше ніж вигадка.