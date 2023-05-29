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Лукашенка помітили на публіці після чуток про критичний стан здоров'я

29 травня 2023 12:04
- Олена Черкасець
Лукашенка помітили на публіці після чуток про критичний стан здоров'я
Олександр Лукашенко під час зустрічі з Ельвірою Набіулліною. Фото: Беларускі Гаюн.
- Олена Черкасець

Самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко проводить зустріч з головою центробанку РФ Ельвірою Набіулліною у Мінську в Палаці Незалежності. Як з´ясувалося, глава БР не перебуває в лікарні у Москві, як повідомлялося раніше, а має цілком здорову фізичну форму.

Про це повідомляє Беларускі Гаюн.

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"Як ми й повідомляли вчора, Лукашенко прибув до Мінська ще 25 травня і останні кілька діб перебував у РБ, всупереч чуткам про його госпіталізацію і перебування в лікарні в Москві. Його літак прилетів до Мінська ще 25 травня о 20:20 і з того часу він нікуди не літав", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ще не збирається помирати. А всі чутки, що ширяться соцмережами — не більше ніж вигадка.

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