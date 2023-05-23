Лукашенко відреагував на чутки про його хворобу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, заявив, що ще не збирається помирати. А всі чутки, які ширяться соцмережами — не більше, чим вигадка.

Про це повідомляє Telegram-канал Олександра Лукашенка "Пул Первого", цитуючи його слова під час наради з актуальних питань охорони здоров'я.

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"Якщо хтось думає, що я вмирати зібрався, заспокойтеся. Це не більше, ніж пусті міркування в месенджерах і Telegram-каналах. Що там кажуть про мої хвороби? Аденовірус чи що там було? Аденовірус. Ну, нічого", — заявив Лукашенко.

Він також додав, що не мав часу лікуватись, оскільки йому весь потрібно "як не в Москву, то Ленінград, то суботники якісь" і через його здоров'я "трішки погіршилось".

"Вмирати я аж ніяк не збираюсь. Ви ще мучитися зі мною будете дуже довго", — сказав Лукашенко білоруським чиновникам.

Нагадаємо, на параді в Москві, 9 травня, у білоруського диктатора Олександра Лукашенка помітили перебинтовану руку. Тоді він не зміг пройти пішки навіть 300 метрів та шкутильгав. Практично у такому ж вигляді Лукашенко з'явився нібито у центральному командному пункті ВПС та військ ППО 15 травня. Тоді у ЗМІ почали ширитись чутки про те, що диктатор серйозно хворий.

У Росії так захвилювались станом здоров'я Лукашенка, що навіть підготували йому заміну, яка буде виконувати усі накази Кремля.