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Лукашенко отреагировал на слухи о его болезни

23 мая 2023 22:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Лукашенко отреагировал на слухи о его болезни
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что еще не собирается умирать. А все слухи, которые распространяются соцсетями — не более чем вымысел.

Об этом сообщает Telegram-канал Александра Лукашенко "Пул Первого", цитируя его слова во время совещания по актуальным вопросам здравоохранения.

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"Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Это не более чем пустые соображения в мессенджерах и Telegram-каналах. Что там говорят о моих болезнях? Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ну, ничего", — заявил Лукашенко.

Он также добавил, что не было времени лечиться, поскольку ему все нужно "как не в Москву, то Ленинград, то субботники какие-то" и из-за его здоровья "немножко ухудшилось".

"Умирать я никак не собираюсь. Вы еще мучиться со мной будете очень долго", — сказал Лукашенко белорусским чиновникам.

Напомним, на параде в Москве, 9 мая, у белорусского диктатора Александра Лукашенка заметили перебинтованную руку. Тогда он не смог пройти пешком даже 300 метров и хромал. Практически в таком же виде Лукашенко появился в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО 15 мая. Тогда в СМИ начали распространяться слухи о том, что диктатор серьезно болен.

В России так взволновались состоянием здоровья Лукашенка, что даже подготовили ему замену, которая будет выполнять все приказы Кремля.

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