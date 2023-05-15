Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Лукашенка вперше помітили з перебинтованою рукою arrow

Лукашенка вперше помітили з перебинтованою рукою

15 травня 2023 18:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Лукашенка вперше помітили з перебинтованою рукою
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На тлі чуток про хворобу білоруського диктатора Олександра Лукашенка у мережі з'явилися фото, де у нього забинтована рука. Про його стан наразі нічого невідомо.

Відповідні фото опублікував Telegram-канал білоруського диктатора Олександра Лукашенка "Пул Первого"

Читайте також:

Який стан у Лукашенка

Пресслужба Лукашенка, який не з'являвся на публіці із 9 травня, показала фото з ним. На руці у нього видно пов'язку.  Раніше у Держдумі повідомили, що Лукашенко хворий, але не розкрили діагноз.

У підписі до фото йдеться, що він заслуховує "доповідь про організацію та виконання завдань бойового чергування" у центральному командному пункті ВПС та ППО.

Олександр Лукашенко
У Лукашенка на руці помітили бинт. Фото: t.me/motolkohelp

Стан здоров'я Лукашенка залишається незрозумілим. Він не з’являвся на публіці, а його офіс не оновлював тижневий графік жодними подіями після візиту до Москви 9 травня. Також Лукашенко не виступав із традиційним зверненням до Дня Перемоги в Мінську. Причини цього незрозумілі.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після параду у Москві 9 травня не з’явився на обіді президента РФ Володимира Путіна з лідерами інших держав, які приїхали до російського диктатора. Пропагандисти стверджують, що йому стало погано.

Згодом його помітили у президентській клініці під Мінськом.

Самопроголошений президент Білорусі навіть не з'явився святкування Дня прапора Білорусі. Замість самопроголошеного президента промову виголосив прем'єр-міністр Роман Головченко.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB