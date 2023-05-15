Лукашенка вперше помітили з перебинтованою рукою

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: REUTERS

На тлі чуток про хворобу білоруського диктатора Олександра Лукашенка у мережі з'явилися фото, де у нього забинтована рука. Про його стан наразі нічого невідомо.

Відповідні фото опублікував Telegram-канал білоруського диктатора Олександра Лукашенка "Пул Первого".

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Пресслужба Лукашенка, який не з'являвся на публіці із 9 травня, показала фото з ним. На руці у нього видно пов'язку. Раніше у Держдумі повідомили, що Лукашенко хворий, але не розкрили діагноз.

У підписі до фото йдеться, що він заслуховує "доповідь про організацію та виконання завдань бойового чергування" у центральному командному пункті ВПС та ППО.

У Лукашенка на руці помітили бинт. Фото: t.me/motolkohelp

Стан здоров'я Лукашенка залишається незрозумілим. Він не з’являвся на публіці, а його офіс не оновлював тижневий графік жодними подіями після візиту до Москви 9 травня. Також Лукашенко не виступав із традиційним зверненням до Дня Перемоги в Мінську. Причини цього незрозумілі.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після параду у Москві 9 травня не з’явився на обіді президента РФ Володимира Путіна з лідерами інших держав, які приїхали до російського диктатора. Пропагандисти стверджують, що йому стало погано.

Згодом його помітили у президентській клініці під Мінськом.

Самопроголошений президент Білорусі навіть не з'явився святкування Дня прапора Білорусі. Замість самопроголошеного президента промову виголосив прем'єр-міністр Роман Головченко.