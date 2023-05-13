Лукашенка помітили у президентській клініці під Мінськом

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: РосЗМІ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який після своєї поїздки у Москву не з'являвся на публіці, сьогодні відвідав медиків. З'явилася інформація, що білоруський диктатор сьогодні, 12 травня, побував у президентській клініці під Мінськом.

Про це повідомляє "МотолькоПомоги".

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Візит Лукашенка до клініки

"Сьогодні в районі 19:00 Лукашенко приїхав у "Республіканський клінічний медичний центр" УДП РБ, що розташований на березі водосховища Дрозди", — йдеться в повідомленні.

Видання "Єврорадіо" також повідомляє, що кортеж Лукашенка прибув на територію медичного центру Управління справами Лукашенка в Ждановичах.

При цьому наголошується, що в той момент під'їзди до лікарні були перекриті. Уздовж доріг, що ведуть до неї, виставили силовиків. Після проїзду кортежу Лукашенка проїзди знову відкрили.

Згодом стало відомо, що кортеж Лукашенка покинув територію лікарні через дві години після прибуття – приблизно о 21:00.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після параду у Москві 9 травня не з’явився на обіді президента РФ Володимира Путіна з лідерами інших держав, які приїхали до російського диктатора. Пропагандисти стверджують, що йому стало погано.