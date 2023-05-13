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Лукашенко был замечен в президентской клинике под Минском

13 мая 2023 22:42
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Лукашенко был замечен в президентской клинике под Минском
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: РосСМИ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, после своей поездки в Москву не появлявшийся на публике, сегодня посетил медиков. Появилась информация о том, что белорусский диктатор сегодня, 12 мая, побывал в президентской клинике под Минском.

Об этом сообщает "МотолькоПомоги".

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Визит Лукашенко в клинику

"Сегодня в районе 19:00 Лукашенко приехал в "Республиканский клинический медицинский центр" УГП РБ, расположенный на берегу водохранилища Дрозды", — говорится в сообщении.

Издание "Еврорадио" также сообщает, что кортеж Лукашенко прибыл на территорию медицинского центра Управления делами Лукашенко в Ждановичах.

При этом отмечается, что в тот момент подъезды в больницу были перекрыты. Вдоль дорог, ведущих к ней, выставили силовиков. После проезда кортежа Лукашенко проезды снова открыли.

Впоследствии стало известно, что кортеж Лукашенко покинул территорию больницы через два часа после прибытия — примерно в 21 час.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после парада в Москве 9 мая не появился на обеде президента РФ Владимира Путина с приехавшими к российскому диктатору лидерами других государств. Пропагандисты утверждают, что ему стало плохо.

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