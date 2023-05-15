Лукашенко впервые заметили с перебинтованной рукой

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

На фоне слухов о болезни белорусского диктатора Александра Лукашенко в сети появилось фото, где у него забинтована рука. О его состоянии пока ничего неизвестно.

Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал белорусского диктатора Александра Лукашенко "Пул Первого".

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Какое состояние у Лукашенка

Пресс-служба Лукашенка, который не появлялся на публике с 9 мая, показала фото с ним. На руке у него видно повязку. Ранее в Госдуме сообщили, что Лукашенко болен, но не раскрыли диагноз.

В подписи к фото говорится, что он заслушивает "доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства" в центральном командном пункте ВВС и ПВО.

У Лукашенка на руке заметили бинт. Фото: t.me/motolkohelp

Состояние здоровья Лукашенко остается непонятным. Он не появлялся на публике, а его офис не обновлял недельный график никаких событий после визита в Москву 9 мая. Также Лукашенко не выступал с традиционным обращением ко Дню Победы в Минске. Причины этого неясны.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после парада в Москве 9 мая не явился на обеде президента РФ Владимира Путина с лидерами других государств, которые приехали к российскому диктатору. Пропагандисты утверждают, что ему стало плохо.

Впоследствии его заметили в президентской клинике под Минском.

Также самопровозглашенный президент Беларуси даже не появился на праздновании Дня флага Беларуси. Вместо самопровозглашенного президента речь произнес премьер-министр Роман Головченко.