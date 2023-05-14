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Лукашенко не з'явився на святкування Дня прапора Білорусі

14 травня 2023 12:35
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Лукашенко не з'явився на святкування Дня прапора Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 14 травня, у Білорусі День державного прапора. Однак на святкування самопроголошений президент Олександр Лукашенко не з'явився. 

Про це інформує білоруський журналіст Антон Мотолько.

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Білоруський журналіст у своєму телеграм каналі написав, що Олександра Лукашенко не з'явився на церемонії вшанування державного прапора, герба і гімну. Замість самопроголошеного президента промову виголосив прем'єр-міністр Роман Головченко.

"Для Лукашенка поява на цій церемонії була важливою, адже він не з'являється в публічному просторі вже п'ятий день", — написали білоруські ЗМІ,

Крім цього вони додали, що про стан здоров'я президента Білорусі нічого невідомо.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який після своєї поїздки у Москву не з'являвся на публіці, відвідав медиків. З'явилася інформація, що білоруський диктатор 12 травня, побував у президентській клініці під Мінськом.

Олег Жданов розповів, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко важко хворий. Володимира Путіна його стан дуже настрашив. 

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