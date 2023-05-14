Лукашенко не явился на празднование Дня флага Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ

Сегодня, 14 мая, в Беларуси День государственного флага. Однако на празднование самопровозглашенный президент Александра Лукашенко не явился.

Об этом сообщает белорусский журналист Антон Мотолько.

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Белорусский журналист в своем телеграм канале написал, что Александра Лукашенко не явился на церемонии чествования государственного флага, герба и гимна. Вместо самопровозглашенного президента речь произнес премьер-министр Роман Головченко.

"Для Лукашенко появление на этой церемонии было важным, ведь он не появляется в публичном пространстве уже пятый день", — написали белорусские СМИ,

Кроме того, они добавили, что о состоянии здоровья президента Беларуси ничего неизвестно.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который после своей поездки в Москву не появлялся на публике, посетил медиков. Появилась информация о том, что белорусский диктатор 12 мая побывал в президентской клинике под Минском.

Олег Жданов рассказал, что белорусский диктатор Александр Лукашенко тяжело болен. Владимира Путина его состояние очень устрашило.