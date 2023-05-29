Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Лукашенко заметили на публике после слухов о критическом состоянии здоровья arrow

Лукашенко заметили на публике после слухов о критическом состоянии здоровья

29 мая 2023 12:04
- Елена Черкасец
Елена Черкасец
редактор
Лукашенко заметили на публике после слухов о критическом состоянии здоровья
Александр Лукашенко во время встречи с Эльвирой Набиуллиной. Фото: Белорусский Гаюн.
- Елена Черкасец
Елена Черкасец
редактор

Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с главой центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной в Минске во Дворце Независимости. Как выяснилось, глава БР не находится в больнице в Москве, как сообщалось ранее, а имеет вполне здоровую физическую форму.

Об этом сообщает Белорусский Гаюн.

Читайте также:

"Как мы и сообщали вчера, Лукашенко прибыл в Минск еще 25 мая и последние несколько суток находился в РБ, вопреки слухам о его госпитализации и пребывании в больнице в Москве. Его самолет прилетел в Минск еще 25 мая в 20:20 и с тех пор он никуда не летал",— говорится в сообщении.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что еще не собирается умирать. А все слухи, распространяющиеся соцсетями — не более чем вымысел.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас