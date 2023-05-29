Лукашенко заметили на публике после слухов о критическом состоянии здоровья

Александр Лукашенко во время встречи с Эльвирой Набиуллиной. Фото: Белорусский Гаюн.

Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с главой центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной в Минске во Дворце Независимости. Как выяснилось, глава БР не находится в больнице в Москве, как сообщалось ранее, а имеет вполне здоровую физическую форму.

Об этом сообщает Белорусский Гаюн.

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"Как мы и сообщали вчера, Лукашенко прибыл в Минск еще 25 мая и последние несколько суток находился в РБ, вопреки слухам о его госпитализации и пребывании в больнице в Москве. Его самолет прилетел в Минск еще 25 мая в 20:20 и с тех пор он никуда не летал",— говорится в сообщении.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что еще не собирается умирать. А все слухи, распространяющиеся соцсетями — не более чем вымысел.