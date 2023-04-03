лукашенко наказав перевірити бойову готовність білоруської армії

олександр лукашенко

У білорусі оголосили про початок перевірки бойової готовності армії. Вона проводиться за наказом самопроголошеного президента країни олександра лукашенка.

Про це повідомляє міноборони білорусі.

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Що відомо

"Сьогодні за дорученням глави держави розпочато перевірку бойової готовності Збройних сил республіки білорусь", — йдеться в повідомленні.

Як зазначається у повідомленні білоруського міністерства, ці заходи нібито "мають комплексний характер і дозволять визначити здатність командирів керувати підлеглими військовими частинами та підрозділами при їх приведенні у вищі ступені бойової готовності".

Також перевіркою хочуть визначити готовність військових частин "виконувати завдання щодо призначення у встановлені терміни".

У відомстві додали, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки. Також можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Нагадаємо, нещодавно на Національних зборах самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко також розповів, для чого потрібна російська ядерна зброя на території його країни. За його словами, в білорусі готується "державний переворот". лукашенко заявив, що країну хочуть "втягнути у війну".

Також ми писали, що де-факто президент білорусі олександр лукашенко заявив, що Польща готує напад на білорусь. Для цього нападу поляки нібито готують білоруських емігрантів, які зараз воюють в Україні.