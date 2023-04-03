лукашенко приказал проверить боевую готовность белорусской армии

александр лукашенко

В беларуси объявили о начале проверки боевой готовности армии. Она проводится по приказу самопровозглашенного президента страны александра лукашенко.

Об этом сообщает минобороны беларуси.

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Что известно

"Сегодня по поручению главы государства начата проверка боевой готовности Вооруженных сил республики беларусь", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении белорусского министерства, эти меры якобы "носят комплексный характер и позволят определить способность командиров руководить подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности".

Также проверкой хотят определить готовность воинских частей "выполнять задачи по назначению в установленные сроки".

В ведомстве добавили, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники. Также возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.

Напомним, недавно на Национальном собрании самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко также рассказал, для чего нужно российское ядерное оружие на территории его страны. По его словам, в беларуси готовится "государственный переворот". лукашенко заявил, что страну хотят "втянуть в войну".

Также мы писали, что де-факто президент беларуси александр лукашенко заявил, что Польша готовит нападение на беларусь. Для этого нападения поляки якобы готовят белорусских эмигрантов, сейчас воюющих в Украине.