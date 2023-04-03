лукашенко приказал проверить боевую готовность белорусской армии
В беларуси объявили о начале проверки боевой готовности армии. Она проводится по приказу самопровозглашенного президента страны александра лукашенко.
Об этом сообщает минобороны беларуси.
Что известно
"Сегодня по поручению главы государства начата проверка боевой готовности Вооруженных сил республики беларусь", — говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении белорусского министерства, эти меры якобы "носят комплексный характер и позволят определить способность командиров руководить подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности".
Также проверкой хотят определить готовность воинских частей "выполнять задачи по назначению в установленные сроки".
В ведомстве добавили, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники. Также возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.
Напомним, недавно на Национальном собрании самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко также рассказал, для чего нужно российское ядерное оружие на территории его страны. По его словам, в беларуси готовится "государственный переворот". лукашенко заявил, что страну хотят "втянуть в войну".
Также мы писали, что де-факто президент беларуси александр лукашенко заявил, что Польша готовит нападение на беларусь. Для этого нападения поляки якобы готовят белорусских эмигрантов, сейчас воюющих в Украине.