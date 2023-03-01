Візит Лукашенка до Пекіна: лідер Білорусі прокоментував "мирний план" Китаю

Сьогодні Олександр Лукашенко перебуває з візитом у Пекіні

Білорусь повністю підтримує ініціативу Китаю щодо міжнародної безпеки. Йдеться про так званий "мирний план" Китаю щодо урегулювання війни в Україні.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в середу в Пекіні, передає CNN.

Позиція Білорусі

"Сьогоднішня зустріч проходить у дуже складний час, який вимагає нових нестандартних підходів і відповідальних політичних рішень. Вони мають бути спрямовані на недопущення глобального протистояння, яке не матиме переможців. Ви нещодавно про це чітко і недвозначно заявили, звертаючись до світової спільноти", — сказав Лукашенко Сі Цзіньпіну.

Лукашенко наголосив, що Білорусь "активно пропонує мир і повністю підтримує ініціативу Китаю щодо міжнародної безпеки".

Як відомо, Білорусь є союзник росії у війні. Росія використовує територію Білорусі як тилову базу з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Як відомо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 28 лютого прибув до Китаю, щоб "налагодити дружні відносини". Сьогодні, 1 березня, у Пекіні відбулася зустріч голови КНР Сі Цзіньпіна із президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Нагадаємо, Китай представив свій "мирний план" щодо врегулювання війни, яку росія веде проти України, 24 лютого — у річницю повномасштабного вторгнення росії. Він включає 12 пунктів і починається з констатації пріоритету територіальної цілісності держави. Серед інших пунктів — припинення воєнних дій, скасування санкцій та поновлення мирних переговорів, що суперечить нинішній позиції України.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на "мирний план" від Китаю. Він наголосив, що це не резолюція чи документ.