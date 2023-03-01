У Пекіні розпочалася зустріч Сі Цзіньпіна із Лукашенком

Олександр Лукашенко прибув до Китаю

У Пекіні розпочалася зустріч глави КНР Сі Цзіньпіна із президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Відомо, що вони проведуть переговори у вузькому і розширеному складах.

Про це повідомляють Telegram-канали.

Переговори Лукашенка і Сі Цзіньпіна

Білоруські ЗМІ повідомляють, що Лукашенко і Сі проведуть переговори у вузькому і розширеному складах. Очікується, що за підсумками переговорів буде підписано "великий пакет документів щодо розвитку відносин у ключових сферах".

Зустріч Цзіньпіна і Лукашенка в Пекіні

Також в Інституті вивченні війни (ISW) вважають, що Лукашенко може сприяти схемам обходу санкцій між Росією та Китаєм.

"Кремль, ймовірно, використовує Лукашенка у своїх інформаційних операціях щодо досягнення переговорів на вигідних для росії умовах та затримок поставок західної зброї для України", — зазначають аналітики.

Приїзд Лукашенка до Китаю

Відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 28 лютого прибув до Китаю, щоб "налагодити дружні відносини".

Літак Лукашенка здійснив посадку в аеропорту Пекіна. Він планує пробути в Китаї до 2 березня, щоб провести "низку зустрічей із вищими посадовими особами КНР і керівництвом провідних китайських корпорацій".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що диктатор Олександр Лукашенко їде з офіційним візитом до Китаю, де у нього запланована зустріч із лідером країни — Сі Цзіньпіном.

Також, нещодавно ми писали, що кремль розробив план "лагідного" захоплення Білорусі до 2030 року.