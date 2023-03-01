В Пекине началась встреча Си Цзиньпина с Лукашенко
В Пекине началась встреча главы КНР Си Цзиньпина с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Известно, что они проведут переговоры в узком и расширенном составах.
Об этом сообщают Telegram-каналы.
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Переговоры Лукашенко и Си Цзиньпина
Белорусские СМИ сообщают, что Лукашенко и Си проведут переговоры по узкому и расширенному составам. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан "большой пакет документов по развитию отношений в ключевых областях".
Также в Институте изучения войны (ISW) считают, что Лукашенко может способствовать схемам обхода санкций между россией и Китаем.
"Кремль, вероятно, использует Лукашенко в своих информационных операциях по достижению переговоров на выгодных для России условиях и задержкам поставок западного оружия для Украины", — отмечают аналитики.
Приезд Лукашенко в Китай
Известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля прибыл в Китай, чтобы "наладить дружеские отношения".
Самолет Лукашенко совершил посадку в аэропорту Пекина. Он планирует пробыть в Китае до 2 марта, чтобы провести ряд встреч с высшими должностными лицами КНР и руководством ведущих китайских корпораций.
Напомним, накануне стало известно, что диктатор Александр Лукашенко едет с официальным визитом в Китай, где у него запланирована встреча с лидером страны Си Цзиньпином.
Также, недавно мы писали, что кремль разработал план "кроткаго" захвата Беларуси до 2030 года.