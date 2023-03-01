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В Пекине началась встреча Си Цзиньпина с Лукашенко

1 марта 2023 12:29
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Александр Лукашенко прибыл в Китай
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В Пекине началась встреча главы КНР Си Цзиньпина с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Известно, что они проведут переговоры в узком и расширенном составах.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Переговоры Лукашенко и Си Цзиньпина

Белорусские СМИ сообщают, что Лукашенко и Си проведут переговоры по узкому и расширенному составам. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан "большой пакет документов по развитию отношений в ключевых областях".

Цзиньпинь и Лукашенко
Встреча Цзиньпина и Лукашенко в Пекине

Также в Институте изучения войны (ISW) считают, что Лукашенко может способствовать схемам обхода санкций между россией и Китаем.

"Кремль, вероятно, использует Лукашенко в своих информационных операциях по достижению переговоров на выгодных для России условиях и задержкам поставок западного оружия для Украины", — отмечают аналитики.

Приезд Лукашенко в Китай

Известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля прибыл в Китай, чтобы "наладить дружеские отношения".

Самолет Лукашенко совершил посадку в аэропорту Пекина. Он планирует пробыть в Китае до 2 марта, чтобы провести ряд встреч с высшими должностными лицами КНР и руководством ведущих китайских корпораций.

Напомним, накануне стало известно, что диктатор Александр Лукашенко едет с официальным визитом в Китай, где у него запланирована встреча с лидером страны Си Цзиньпином.

Также, недавно мы писали, что кремль разработал план "кроткаго" захвата Беларуси до 2030 года.

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