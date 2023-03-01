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Лукашенко высказался по поводу "мирного плана" Китая

1 марта 2023 17:13
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Визит Лукашенко в Пекин: лидер Беларуси прокомментировал "мирный план" Китая
Сегодня Александр Лукашенко находится с визитом в Пекине
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Беларусь полностью поддерживает инициативу Китая по международной безопасности. Речь идет о так называемом "мирном плане" Китая по урегулированию войны в Украине.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в среду в Пекине, передает CNN.

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Позиция Беларуси

"Сегодняшняя встреча проходит в очень сложное время, которое требует новых нестандартных подходов и ответственных политических решений. Они должны быть направлены на недопущение глобального противостояния, которое не будет иметь победителей. Вы недавно об этом четко и недвусмысленно заявили, обращаясь к мировому сообществу", — сказал он. Лукашенко Си Цзиньпин.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь "активно предлагает мир и полностью поддерживает инициативу Китая по международной безопасности".

Как известно, Беларусь является союзником россии в войне. Россия использует территорию Беларуси в качестве тыловой базы с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Как известно, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля прибыл в Китай, чтобы "наладить дружеские отношения". Сегодня, 1 марта, в Пекине состоялась встреча главы КНР Си Цзиньпина с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Напомним, Китай представил свой "мирный план" по урегулированию войны, которую россия ведет против Украины, 24 февраля — в годовщину полномасштабного вторжения России. Он включает 12 пунктов и начинается с констатации приоритета территориальной целостности государства. Среди других пунктов – прекращение военных действий, отмена санкций и возобновление мирных переговоров, что противоречит нынешней позиции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "мирный план" от Китая. Он подчеркнул, что это не резолюция или документ.

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