Лукашенко зібрався з візитом до Ірану

олександр лукашенко

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко 12-13 березня здійснить офіційний візит до Ірану. У Тегерані він проведе переговори з президентом Ірану Ебрахімом Раїсі.

Про це повідомляє пресслужба білоруського диктатора.

Подробиці

Як зазначається у повідомленні, головною темою переговорів у Тегерані стане "розвиток взаємодії по всьому спектру двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво".

Зустріч президентів відбудеться у вузькому та розширеному складах за участю членів делегацій. У пресслужбі повідомляють, що сторони обговорять реалізацію проєктів у галузях промисловості, сільського господарства, транспорту та логістики.

"Окрема увага буде приділена ситуації у регіоні та у світі в цілому", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за підсумками переговорів буде підписано низку міжнародних документів щодо розвитку відносин у сферах взаємного інтересу.

Також лукашенко проведе зустрічі з першим віце-президентом Мохаммадом Мохбером, головою Зборів ісламської ради Мохаммадом-Багером Галібафом та верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.

"Однією з центральних подій візиту стане підписання комплексної "дорожньої карти" всебічного співробітництва між білоруссю та Іраном", — розповіли у пресслужбі.

Нагадаємо, нещодавно самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко зустрівся із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем. Сторони підписали 16 документів про співпрацю, які можуть допомогти росії уникнути деяких західних санкцій.