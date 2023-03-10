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Лукашенко зібрався з візитом до Ірану

10 березня 2023 18:14
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
олександр лукашенко
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко 12-13 березня здійснить офіційний візит до Ірану. У Тегерані він проведе переговори з президентом Ірану Ебрахімом Раїсі.

Про це повідомляє пресслужба білоруського диктатора. 

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Подробиці

Як зазначається у повідомленні, головною темою переговорів у Тегерані стане "розвиток взаємодії по всьому спектру двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво". 

Зустріч президентів відбудеться у вузькому та розширеному складах за участю членів делегацій. У пресслужбі повідомляють, що сторони обговорять реалізацію проєктів у галузях промисловості, сільського господарства, транспорту та логістики. 

"Окрема увага буде приділена ситуації у регіоні та у світі в цілому", — йдеться у повідомленні. 

Також зазначається, що за підсумками переговорів буде підписано низку міжнародних документів щодо розвитку відносин у сферах взаємного інтересу.

Також лукашенко проведе зустрічі з першим віце-президентом Мохаммадом Мохбером, головою Зборів ісламської ради Мохаммадом-Багером Галібафом та верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.

"Однією з центральних подій візиту стане підписання комплексної "дорожньої карти" всебічного співробітництва між білоруссю та Іраном", — розповіли у пресслужбі. 

Нагадаємо, нещодавно самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко зустрівся із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем. Сторони підписали 16 документів про співпрацю, які можуть допомогти росії уникнути деяких західних санкцій.

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