Лукашенко зібрався з візитом до Ірану
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко 12-13 березня здійснить офіційний візит до Ірану. У Тегерані він проведе переговори з президентом Ірану Ебрахімом Раїсі.
Про це повідомляє пресслужба білоруського диктатора.
-
Франція і Британія домовилися про спільне тренування українських військових: подробиці
-
Капітан ВМС США та Бачо Корчилава обговорять контранступ ЗСУ та скандальний законопроєкт у Грузії
-
Скільки потрібно грошей Гордону та його родині щомісяця та що розпродає блогер
-
Гвардія наступу: які зарплати обіцяють добровольцям
-
Рівень експорту зерна з портів Одещини за тиждень зріс вдвічі
-
Уряд Швейцарії не змінить політику заборони реекспорту зброї в Україну, — ЗМІ
-
Домашнє відео Девіда та Вікторії Бекхем на кухні побило всі рекорди
-
Зеленський провів зустріч із міністром оборони Норвегії: деталі
-
Ремонт Деволанівського узвозу в Одесі: як просуваються роботи
-
На захоплених районах Запорізької області гауляйтери формують “народні дружини правопорядку”
Подробиці
Як зазначається у повідомленні, головною темою переговорів у Тегерані стане "розвиток взаємодії по всьому спектру двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво".
Зустріч президентів відбудеться у вузькому та розширеному складах за участю членів делегацій. У пресслужбі повідомляють, що сторони обговорять реалізацію проєктів у галузях промисловості, сільського господарства, транспорту та логістики.
"Окрема увага буде приділена ситуації у регіоні та у світі в цілому", — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що за підсумками переговорів буде підписано низку міжнародних документів щодо розвитку відносин у сферах взаємного інтересу.
Також лукашенко проведе зустрічі з першим віце-президентом Мохаммадом Мохбером, головою Зборів ісламської ради Мохаммадом-Багером Галібафом та верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.
"Однією з центральних подій візиту стане підписання комплексної "дорожньої карти" всебічного співробітництва між білоруссю та Іраном", — розповіли у пресслужбі.
Нагадаємо, нещодавно самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко зустрівся із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем. Сторони підписали 16 документів про співпрацю, які можуть допомогти росії уникнути деяких західних санкцій.