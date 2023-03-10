Лукашенко собрался с визитом в Иран
Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран. В Тегеране он проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
Об этом сообщает пресс-служба белорусского диктатора.
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Как говорится в сообщении, главной темой переговоров в Тегеране станет "развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество".
Встреча президентов состоится в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. В пресс-службе сообщают, что стороны обсудят реализацию проектов в отраслях промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.
"Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и мире в целом", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что по итогам переговоров будет подписан ряд международных документов по развитию отношений в сфере взаимного интереса.
Также лукашенко проведет встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
"Одним из центральных событий визита станет подписание комплексной "дорожной карты" всестороннего сотрудничества между беларусью и Ираном", — рассказали в пресс-службе.
Напомним, недавно самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко встретился с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. Стороны подписали 16 документов о сотрудничестве, которые могут помочь россии избежать некоторых западных санкций.