Майже сотня мігрантів з Білорусі прорвали кордон до Польщі: що відомо

Польські прикордонники. Фото: Польська прикордонна служба

У Польщі протягом 5 липня прикордонникам вдалося зафіксувати спроби майже 200 емігрантів перейти кордон з території Білорусі. Своєю чергою 28 осіб повернулися назад в Білорусь.

Про це повідомила Польська прикордонна служба у Twitter.

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За словами прикордонників, 190 мігрантів намагалися незаконно перетнути кордон.

Також стало відомо, що 95 людей все ж перетнули кордон. Двоє з них повернулися на білоруську територію, тому прикордонники Польщі думають, що це були так звані "провідники".

Звідки були мігранти

Нелегалів було затримано. Ними виявилися громадяни:

Конго,

Еритреї,

Сомалі,

Ємену,

Сирії,

Єгипту.

Така подія трапилася на ділянці прикордонної застави в Дубичах Церковних.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив про намір зміцнити безпеку на кордоні з Білоруссю, спрямувавши туди додаткові сили із 500 поліцейських. Камінський уточнив, що поліцейські є персоналом з превентивних і контртерористичних підрозділів.