Майже сотня мігрантів з Білорусі прорвали кордон до Польщі: що відомо
У Польщі протягом 5 липня прикордонникам вдалося зафіксувати спроби майже 200 емігрантів перейти кордон з території Білорусі. Своєю чергою 28 осіб повернулися назад в Білорусь.
Про це повідомила Польська прикордонна служба у Twitter.
Скільком людям вдалося перетнути кордон
За словами прикордонників, 190 мігрантів намагалися незаконно перетнути кордон.
Також стало відомо, що 95 людей все ж перетнули кордон. Двоє з них повернулися на білоруську територію, тому прикордонники Польщі думають, що це були так звані "провідники".
Звідки були мігранти
Нелегалів було затримано. Ними виявилися громадяни:
- Конго,
- Еритреї,
- Сомалі,
- Ємену,
- Сирії,
- Єгипту.
Така подія трапилася на ділянці прикордонної застави в Дубичах Церковних.
Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив про намір зміцнити безпеку на кордоні з Білоруссю, спрямувавши туди додаткові сили із 500 поліцейських. Камінський уточнив, що поліцейські є персоналом з превентивних і контртерористичних підрозділів.