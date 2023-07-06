Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Майже сотня мігрантів з Білорусі прорвали кордон до Польщі: що відомо arrow

Майже сотня мігрантів з Білорусі прорвали кордон до Польщі: що відомо

6 липня 2023 13:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Майже сотня мігрантів з Білорусі прорвали кордон до Польщі: що відомо
Польські прикордонники. Фото: Польська прикордонна служба
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Польщі протягом 5 липня прикордонникам вдалося зафіксувати спроби майже 200 емігрантів перейти кордон з території Білорусі. Своєю чергою 28 осіб повернулися назад в Білорусь. 

Про це повідомила Польська прикордонна служба у Twitter.

Читайте також:

Скільком людям вдалося перетнути кордон

За словами прикордонників, 190 мігрантів намагалися незаконно перетнути кордон.

Також стало відомо, що 95 людей все ж перетнули кордон. Двоє з них повернулися на білоруську територію, тому прикордонники Польщі думають, що це були так звані "провідники".

Звідки були мігранти

Нелегалів було затримано. Ними виявилися громадяни:

  • Конго,
  • Еритреї,
  • Сомалі,
  • Ємену,
  • Сирії,
  • Єгипту.

Така подія трапилася на ділянці прикордонної застави в Дубичах Церковних.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив про намір зміцнити безпеку на кордоні з Білоруссю, спрямувавши туди додаткові сили із 500 поліцейських. Камінський уточнив, що поліцейські є персоналом з превентивних і контртерористичних підрозділів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз