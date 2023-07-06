Почти сотня мигрантов из Белоруси прорвали границу в Польшу: что известно

Польские пограничники. Фото: Польская пограничная служба

В Польше 5 июля пограничникам удалось зафиксировать попытки почти 200 эмигрантов перейти границу с территории Беларуси. В свою очередь 28 человек вернулись обратно в Беларусь.

Об этом сообщила Польская пограничная служба в Twitter.

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По словам пограничников, 190 мигрантов пытались незаконно пересечь границу.

Также стало известно, что 95 человек все же пересекли границу. Двое из них вернулись на белорусскую территорию, поэтому пограничники Польши полагают, что это были так называемые "проводники".

Откуда были мигранты

Нелегалы были задержаны. Ими оказались граждане:

Конго,

Эритреи,

Сомали,

Йемена,

Сирии,

Египта.

Такое событие произошло на участке пограничной заставы в Дубичах Церковных.

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Напомним, ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил о намерении укрепить безопасность на границе с Беларусью, направив туда дополнительные силы из 500 полицейских. Каминский уточнил, что полицейские являются персоналом по превентивным и контртеррористическим подразделениям.