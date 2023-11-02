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Макрон прибув до Узбекистану — яка мета візиту

2 листопада 2023 11:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Макрон прибув до Узбекистану — яка мета візиту
Президент Франції Еманнюель Макрон в Узбекистані. Фото: 1news.az
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Франції Еманнюель Макрон прибув з візитом до Узбекистану. Напередодні він також відвідав Казахстан.

Про це пише Bloomberg.

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Візит Макрона до Узбекистану

За даними видання, президент Франції під час поїздок хоче посилити енергетичну безпеку своєї країни. Зокрема, Макрон планує заручитися контрактами на постачання урану, щоб відмовитися від російського палива.

"Але є й другий мотив, який полягає в тому, щоб спокусити колишні радянські республіки вийти за рамки власної залежності від Росії. Французькі чиновники вважають, що війна в Україні порушила давно усталені відносини в регіоні, і це створює нові можливості", — йдеться у повідомленні.

Так, величезні запаси нафти, газу та мінералів Центральної Азії ставлять її в центр боротьби за вплив у регіоні, який традиційно був територією, на якій панувала Росія.

Нагадаємо, що Казахстан заборонив експорт до Росії товарів, які можуть бути використані у війні проти України. Йдеться про 106 найменувань.

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