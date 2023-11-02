Макрон прибыл в Узбекистан — какова цель визита
Президент Франции Эманнюэль Макрон прибыл с визитом в Узбекистан. Перед этим он также посетил Казахстан.
Об этом пишет Bloomberg.
Визит Макрона в Узбекистан
По данным издания, президент Франции в ходе поездок хочет усилить энергетическую безопасность своей страны. В частности, Макрон планирует заручиться контрактами на поставку урана, чтобы отказаться от российского топлива.
"Но есть и второй мотив, заключающийся в том, чтобы соблазнить бывшие советские республики выйти за рамки собственной зависимости от России. Французские чиновники считают, что война в Украине нарушила давно устоявшиеся отношения в регионе, и это создает новые возможности", — говорится в сообщении.
Так, огромные запасы нефти, газа и минералов Центральной Азии ставят ее в центр борьбы за влияние в регионе, который традиционно являлся территорией, где царила Россия.
Напомним, что Казахстан запретил экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы в войне против Украины. Речь идет о 106 наименованиях.
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