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Макрон прибыл в Узбекистан — какова цель визита

2 ноября 2023 11:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Макрон прибыл в Узбекистан — какова цель визита
Президент Франции Эманнуэль Макрон в Узбекистане. Фото: 1news.az
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Франции Эманнюэль Макрон прибыл с визитом в Узбекистан. Перед этим он также посетил Казахстан.

Об этом пишет Bloomberg.

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Визит Макрона в Узбекистан

По данным издания, президент Франции в ходе поездок хочет усилить энергетическую безопасность своей страны. В частности, Макрон планирует заручиться контрактами на поставку урана, чтобы отказаться от российского топлива.

"Но есть и второй мотив, заключающийся в том, чтобы соблазнить бывшие советские республики выйти за рамки собственной зависимости от России. Французские чиновники считают, что война в Украине нарушила давно устоявшиеся отношения в регионе, и это создает новые возможности", — говорится в сообщении.

Так, огромные запасы нефти, газа и минералов Центральной Азии ставят ее в центр борьбы за влияние в регионе, который традиционно являлся территорией, где царила Россия.

Напомним, что Казахстан запретил экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы в войне против Украины. Речь идет о 106 наименованиях.

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