Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Макрон висловив співчуття рідним і колегам загиблого журналіста Солдіна в Україні arrow

Макрон висловив співчуття рідним і колегам загиблого журналіста Солдіна в Україні

10 травня 2023 02:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Макрон висловив співчуття рідним і колегам загиблого журналіста Солдіна в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон бере участь у зустрічі з медичними працівниками у Вандомі. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент Франції Еммануель Макрон висловився з приводу загибелі в Україні журналіста AFP Армана Солдіна. Він зазначив, що загиблий з початку повномасштабного вторгнення інформував про події війни з фронту.

Відповідний допис Макрон оприлюднив у Twitter.

Читайте також:

Макрон з приводу загибелі журналіста

"В Україні вбили журналіста Agence France-Presse, одного з наших співвітчизників Армана Солдіна. З мужністю, з перших годин конфлікту він був на фронті для встановлення фактів. Щоб поінформувати нас. Розділяємо біль його близьких і всіх колег", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на сході України 9 травня внаслідок російського обстрілу загинув відеожурналіст інформагенції AFP Арман Солдін. Журналіст потрапив під обстріл у місті Часів Яр. 

Також ми повідомляли, що італійський журналіст газети La Repubblica Коррадо Зуніно 26 квітня отримав поранення через атаку окупантів на Херсонщині. 

Додамо, що нещодавно, 26 квітня, під час бойових дій у Бахмуті загинули двоє канадських добровольців, які служили в Інтернаціональному легіоні. Їхній командир розповів, що чоловіки були близькими друзями.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB