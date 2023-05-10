Макрон висловив співчуття рідним і колегам загиблого журналіста Солдіна в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон бере участь у зустрічі з медичними працівниками у Вандомі. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool

Президент Франції Еммануель Макрон висловився з приводу загибелі в Україні журналіста AFP Армана Солдіна. Він зазначив, що загиблий з початку повномасштабного вторгнення інформував про події війни з фронту.

Відповідний допис Макрон оприлюднив у Twitter.

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"В Україні вбили журналіста Agence France-Presse, одного з наших співвітчизників Армана Солдіна. З мужністю, з перших годин конфлікту він був на фронті для встановлення фактів. Щоб поінформувати нас. Розділяємо біль його близьких і всіх колег", — йдеться в повідомленні.

Journaliste de l'Agence France-Presse, l'un de nos compatriotes, Arman Soldin, a été tué en Ukraine. Avec courage, dès les premières heures du conflit il était au front pour établir les faits. Pour nous informer. Nous partageons la douleur de ses proches et de tous ses confrères. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 9, 2023

Нагадаємо, що на сході України 9 травня внаслідок російського обстрілу загинув відеожурналіст інформагенції AFP Арман Солдін. Журналіст потрапив під обстріл у місті Часів Яр.

Також ми повідомляли, що італійський журналіст газети La Repubblica Коррадо Зуніно 26 квітня отримав поранення через атаку окупантів на Херсонщині.

Додамо, що нещодавно, 26 квітня, під час бойових дій у Бахмуті загинули двоє канадських добровольців, які служили в Інтернаціональному легіоні. Їхній командир розповів, що чоловіки були близькими друзями.