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Макрон выразил соболезнования родным и коллегам погибшего журналиста Солдина в Украине

10 мая 2023 02:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Макрон выразил соболезнования родным и коллегам погибшего журналиста Солдина в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон принимает участие во встрече с медицинскими работниками в Вандоме. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался по поводу гибели в Украине журналиста AFP Армана Солдина. Он отметил, что погибший с начала полномасштабного вторжения информировал о событиях войны с фронта.

Соответствующее сообщение Макрон обнародовал в Twitter.

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"В Украине убили журналиста Agence France-Presse, одного из наших соотечественников Армана Солдина. С мужеством, с первых часов конфликта он был на фронте для установления фактов. Чтобы проинформировать нас. Разделяем боль его близких и всех коллег", — говорится в сообщении.

Напомним, что на востоке Украины 9 мая в результате российских обстрелов погиб видеожурналист информагентства AFP Арман Солдин. Журналист попал под обстрел в городе Часов Яр.

Также мы сообщали, что итальянский журналист газеты La Repubblica Коррадо Зунино 26 апреля получил ранения из-за атаки оккупантов на Херсонщине.

Добавим, что недавно, 26 апреля, во время боевых действий в Бахмуте погибли двое канадских добровольцев, служивших в Интернациональном легионе. Их командир рассказал, что мужчины были близкими друзьями.

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