Макрон выразил соболезнования родным и коллегам погибшего журналиста Солдина в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон принимает участие во встрече с медицинскими работниками в Вандоме. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался по поводу гибели в Украине журналиста AFP Армана Солдина. Он отметил, что погибший с начала полномасштабного вторжения информировал о событиях войны с фронта.

Соответствующее сообщение Макрон обнародовал в Twitter.

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Макрон по поводу гибели журналиста

"В Украине убили журналиста Agence France-Presse, одного из наших соотечественников Армана Солдина. С мужеством, с первых часов конфликта он был на фронте для установления фактов. Чтобы проинформировать нас. Разделяем боль его близких и всех коллег", — говорится в сообщении.

Journaliste de l'Agence France-Presse, lun de nos compatriotes, Arman Soldin, a été tué en Ukraine. Avec courage, dès les premières heures du conflit il était au front pour établir les faits. Pour nous informer. Noues partageons la douleur de ses proches et de tous ses confrères. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 9, 2023

Напомним, что на востоке Украины 9 мая в результате российских обстрелов погиб видеожурналист информагентства AFP Арман Солдин. Журналист попал под обстрел в городе Часов Яр.

Также мы сообщали, что итальянский журналист газеты La Repubblica Коррадо Зунино 26 апреля получил ранения из-за атаки оккупантов на Херсонщине.

Добавим, что недавно, 26 апреля, во время боевых действий в Бахмуте погибли двое канадских добровольцев, служивших в Интернациональном легионе. Их командир рассказал, что мужчины были близкими друзьями.