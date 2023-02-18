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Макрон заявив, що не хоче повного розгрому росії

18 лютого 2023 23:58
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Макрон заявив, що не хоче повного розгрому росії
Емманюель Макрон
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що хоче перемоги України над росією у війні. При цьому французький лідер не бажає її повного руйнування. 

Про це Емманюель Макрон сказав у інтерв'ю Le Figaro та ще двом французьким ЗМІ після Мюнхенської безпекової конференції.

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Позиція Макрона

"Я хочу, щоб росія зазнала поразки в Україні, і я хочу, щоб Україна змогла відстояти свою позицію, але я переконаний, що зрештою це не буде укладено військовим шляхом", – сказав президент Франції.

Він заявив, що офіційний Париж не має бажання "розгромити" росію.

"Я не думаю, як деякі, що росія має бути повністю розгромлена, атакована на її території. Дехто хоче перш за все розтрощити росію. Це ніколи не було позицією Франції і ніколи не буде", – сказав він.

Французький лідер зазначив, що деякі, особливо у східній Європі, дотримуються жорсткішої лінії і різко критикували його висловлювання про те, що росію не слід "принижувати".

"Сьогодні необхідно, щоб Україна очолила воєнний наступ, який зруйнує російський фронт, щоб спровокувати повернення до переговорів", – вважає Макрон.

На думку французького лідера, зараз жодна із сторін не може повністю здобути перемогу – ні Україна, ні росія. Макрон зазначив, що наслідки російської мобілізації не такі великі, як очікувалося, і вона зараз на межі своїх можливостей.

Нагадаємо, раніше обраний президент Чехії Петер Павел заявив, про існування "небажаних сценаріїв" перемоги України. Він сказав, що Захід має остерігатися такої перемоги України, яка розвалить рф, а також припустив, що Україна під тиском бойових дій поступиться своїми вимогами до росії і погодиться на поступки, яких зараз Київ не допускає. 

У відповідь очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав європейських політиків на кшталт новообраного президента Чехії Петра Павела "вірити в Україну" і не схиляти Київ до поступок. 

Фото: REUTERS

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