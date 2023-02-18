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Макрон заявил, что не хочет полного разгрома россии

18 февраля 2023 23:58
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Макрон заявил, что не хочет полного разгрома россии
Эмманюэль Макрон
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что хочет победить Украину над россией в войне. При этом французский лидер не желает ее полного разрушения.

Об этом Эмманюэль Макрон сказал в интервью Le Figaro и еще двум французским СМИ после Мюнхенской конференции безопасности.

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Позиция Макрона

"Я хочу, чтобы россия потерпела поражение в Украине, и я хочу, чтобы Украина смогла отстоять свою позицию, но я убежден, что в конце концов это не будет заключено военным путем", – сказал президент Франции.

Он заявил, что у официального Парижа нет желания "разгромить" россию.

"Я не думаю, как некоторые, что россия должна быть полностью разгромлена, атакована на ее территории. Некоторые хотят прежде всего сокрушить россию. Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет", – сказал он.

Французский лидер отметил, что некоторые, особенно в восточной Европе, придерживаются более жесткой линии и резко критиковали его высказывания о том, что россию не следует "унижать".

"Сегодня необходимо, чтобы Украина возглавила военное наступление, которое разрушит российский фронт, чтобы спровоцировать возвращение к переговорам", – считает Макрон.

По мнению французского лидера, сейчас ни одна из сторон не может полностью одержать победу – ни Украина, ни россия. Макрон отметил, что последствия российской мобилизации не так велики, как ожидалось, и она сейчас на грани своих возможностей.

Напомним, ранее избранный президент Чехии Петер Павел заявил о существовании "нежелательных сценариев" победы Украины. Он сказал, что Запад должен опасаться такой победы Украины, которая развалит рф, а также предположил, что Украина под давлением боевых действий уступит свои требования к россии и согласится на уступки, которые сейчас Киев не допускает.

В ответ глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал европейских политиков типа новоизбранного президента Чехии Петра Павела "верить в Украину" и не склонять Киев к уступкам.

Фото: REUTERS

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