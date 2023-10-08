Маск не потрібен: Лукашенку презентували бюджетний "аналог" Starlink

Олександру Лукашенку презентують "аналог" Starlink. Фото: скриншот

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з військовослужбовцями, які презентували йому "аналог" супутникової мережі Starlink. Диктатор потішився, що на її створення витратили "не мільярди".

Відповідне відео оприлюднили державні білоруські ЗМІ.

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В оприлюдненому ролику один з військових стверджує, що зібрана супутникова мережа не поступається за характеристиками системі Ілона Маска.

Після цього чоловік детально описав принцип дії. За його словами, у Мінську є точка доступу до Інтернету, до якої віддалено підключається супутникова мережа і за допомогою роутера "роздає Інтернет".

"Тобто, Маск нам не потрібний", — каже Лукашенко, і наголошує, що на створення системи не довелося "витрачати мільярди".

Нагадаємо, нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Сполучені Штати Америки штовхають росіян до застосування ядерної зброї. За його словами, Штати роблять це через передачу зброї для України.