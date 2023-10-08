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Маск не нужен: Лукашенко презентовали бюджетный "аналог" Starlink

8 октября 2023 21:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Маск не нужен: Лукашенко презентовали бюджетный "аналог" Starlink
Александру Лукашенко представляют "аналог" Starlink. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с военнослужащими, которые презентовали "аналог" спутниковой сети Starlink. Диктатор порадовался, что на ее создание потратили "не миллиарды".

Соответствующее видео было обнародовано государственными белорусскими СМИ.

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В обнародованном ролике один из военных утверждает, что собранная спутниковая сеть не уступает по характеристикам системе Илона Маска.

После этого мужчина подробно описал принцип действия. По его словам, в Минске есть точка доступа в Интернет, к которой удаленно подключается спутниковая сеть и с помощью роутера "раздает Интернет".

"То есть Маск нам не нужен", — говорит Лукашенко, и отмечает, что на создание системы не пришлось "тратить миллиарды".

Напомним, что недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты Америки толкают россиян к применению ядерного оружия. По его словам, Штаты делают это из-за передачи оружия для Украины.

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