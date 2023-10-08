Маск не нужен: Лукашенко презентовали бюджетный "аналог" Starlink
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с военнослужащими, которые презентовали "аналог" спутниковой сети Starlink. Диктатор порадовался, что на ее создание потратили "не миллиарды".
Соответствующее видео было обнародовано государственными белорусскими СМИ.
Беларусь создала аналог Starlink
В обнародованном ролике один из военных утверждает, что собранная спутниковая сеть не уступает по характеристикам системе Илона Маска.
После этого мужчина подробно описал принцип действия. По его словам, в Минске есть точка доступа в Интернет, к которой удаленно подключается спутниковая сеть и с помощью роутера "раздает Интернет".
"То есть Маск нам не нужен", — говорит Лукашенко, и отмечает, что на создание системы не пришлось "тратить миллиарды".
Напомним, что недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты Америки толкают россиян к применению ядерного оружия. По его словам, Штаты делают это из-за передачи оружия для Украины.