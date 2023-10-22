Маск запропонував величезну суму за нову нецензурну назву для "Вікіпедії"

Бізнесмен Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Бізнесмен Ілон Маск запропонував змінити назву "Вікіпедії". Він готовий заплатити мільярд доларів за нову назву — "D**kipedia".

Про це Ілон Маск написав у соцмережі X.

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Зміна назви "Вікіпедії"

Спочатку бізнесмен попросив "полагодити "Вікіпедію". Після цього він висловився скептично про те, чи потрібно "Вікіпедії" так багато грошей через пожертви від донорів.

"Ви коли-небудь замислювалися, чому Фонд "Вікімедіа" хоче стільки грошей? Це, звичайно, не потрібно для роботи "Вікіпедії". Ви можете буквально розмістити копію всього тексту на своєму телефоні! Отже, на що гроші? Допитливі уми хочуть знати", — написав Маск.

Допис Маска. Фото: скриншот

Маск наголосив, що потрібно перейменувати онлайн-екциклопедію.

"Я дам їм мільярд доларів, якщо вони змінять назву на "D**kipedia", — додав він.

Допис Маска. Фото: скриншот

Нагадаємо, ракета SpaceX Starship може бути готова до випробувального польоту на Марс протягом наступних чотирьох років. До 2027 року має відбутися тестова посадка без екіпажу.