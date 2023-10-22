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Маск предложил огромную сумму за новое нецензурное название для "Википедии"

22 октября 2023 23:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Маск предложил огромную сумму за новое нецензурное название для "Википедии"
Бизнесмен Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бизнесмен Илон Маск предложил сменить название "Википедии". Он готов заплатить миллиард долларов за новое название — "D**kipedia".

Об этом Илон Маск написал в соцсети X.

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Смена названия "Википедии"

Сначала бизнесмен попросил "починить "Википедию". После этого он высказался скептически о том, нужно ли "Википедии" так много денег из-за пожертвований от доноров.

"Вы когда-нибудь задумывались, почему Фонд "Викимедиа" хочет столько денег? Это, конечно, не нужно для работы "Википедии". Вы можете буквально разместить копию всего текста на своем телефоне! Итак, на что деньги? Любознательные умы хотят знать", — написал Маск.

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Пост Маска. Фото: скриншот

Маск подчеркнул, что нужно переименовать онлайн-экциклопедию.

"Я дам им миллиард долларов, если они изменят название на D**kipedia", — добавил он.

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Пост Маска. Фото: скриншот

Напомним, ракета SpaceX Starship может быть готова к испытательному полету на Марс в течение следующих четырех лет. К 2027 году предстоит тестовая посадка без экипажа.

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